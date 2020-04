SSC Napoli, Formisano: "Uova di Pasqua agli ospedali? C'è lo scopo di richiamare l’attenzione su questi eroi silenziosi che lavorano senza sosta"

Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli

Notizie calcio - SSCNapoli ha deciso di donare le uova di PasquaSSCN prodotte su licenza ufficiale da Crispo, nel formato gigante (3,5 kg) al personale sanitario (medici ed infermieri) di tutti i reparti degli ospedali che in questo momento lavorano in prima linea nel contrasto al Covid-19.

SSCN ha sta inviando uova di Pasqua a tutti i reparti impegnati nella lotta al Covid-19, in tutta la regione Campania, in numero proporzionale al numero di posti letto, e dunque alle dimensioni del reparto ed in particolare agli ospedali:

A.O. dei COLLI -PRESIDIO COTUGNO

IST. TUMORI PASCALE

A,O, SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

A.O. SAN PIO

P.O. LORETO MARE

A.O.U. 'FEDERICO II' DI NAPOLI

A.O. S. G. MOSCATI

A.O. dei COLLI -PRESIDIO MONALDI

OSPEDALE DEL MARE

A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI

P.O. BOSCOTRECASE

P.O. SANT'OTTONE FRANGIPANE ARIANO IRPINO

P.O. MAURO SCARLATO SCAFATI

P.O. MARIA SS. ADDOLORATA EBOLI

P.O. MADDALONI

Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da NapoliMagazine: