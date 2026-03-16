SSC Napoli, Coratti vince il "Cronometro d'Oro" come miglior preparatore atletico: "Lo condivido con Conte e con..." | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - È stato Costantino Coratti il migliore preparatore atletico della scorsa stagione di Serie A: il collaboratore di Antonio Conte al Napoli è stato premiato infatti con il Cronometro d’oro, il riconoscimento assegnato dal Settore Tecnico al migliore professionista del nostro massimo campionato, secondo l’insindacabile giudizio degli stessi colleghi preparatori.

Credits: Settore Tecnico FIGC

“Oggi celebriamo una figura indispensabile per gli staff tecnici, ovvero quella dei preparatori atletici” ha evidenziato il presidente del Settore Tecnico, Mario Beretta, durante la cerimonia del Cronometro d’oro. “Noi come Scuola Allenatori – ha continuato Beretta – possiamo dire di essere all’avanguardia già da tempo: la UEFA ha infatti preso spunto dai nostri corsi per preparatore per realizzare i programmi didattici sotto la sua egida”.

Costantino Coratti vince il Cronometro d'oro

"Sono estremamente felice di ricevere questo premio - ha detto Coratti ricevendo il premio nell’auditorium di Coverciano - ringrazio tutti i colleghi che mi hanno votato. Ritengo che questo sia un traguardo da condividere con tutte le persone che ci aiutano ogni giorno. Voglio condividerlo innanzitutto con due professori vicinissimi a me e che mi hanno aiutato tantissimo, il prof.Cacciapuoti e il prof.De Felice. Voglio condividere questo premio con i giocatori: senza il loro impegno giornaliero non avremmo potuto raggiungere alcun risultato. Lo condivido con il club che, ultimamente, si sta abituando a portare a casa premi importanti. Infine, voglio condividerlo con mister Conte, con il quale, quasi la totalità dei preparatori che ha lavorato con lui, ha raggiunto questo prestigioso riconoscimento".

Il Cronometro d’oro è l’evento che ogni anno si tiene nel cuore della Scuola Allenatori federale, a Coverciano, e che esattamente come per la Panchina d’oro si inserisce all’interno di un corso di aggiornamento professionale.

Credits: Settore Tecnico FIGC

Il dettaglio delle premiazioni

Serie A

1. Costantino Coratti (Napoli)

2. Andrea Petruolo (Lazio)

3. Alessandro Pilati (Genoa)

Serie B

1. Francesco Vaccariello (Sassuolo)

2. Fabio Allevi (Cremonese)

3. Luca Alimonta (Pisa)

Serie C

1. Massimiliano Botto (Virtus Entella)

2. Andrea Molteni (Padova)

3. Stefano Valentini (Rimini)

Serie A femminile

1. Ivan Teoli (Juventus)

2. Simone Vignudelli (Inter)

3. Matteo Callini (Milan)

Serie B femminile

1. Claudia Ceccarelli (Ternana Women)

2. Daniele Nervi (Lumezzane)

3. Francesco Zammarchi (Brescia)