SSC Napoli-Castel di Sangro, domani alle 17.30 al Patini con la squadra d'Eccellenza: ingresso gratuito

Intanto domani gli azzurri sosterranno un allenamento congiunto col Castel di Sangro allo stadio Teofilo Patini alle 17.30 aperto al pubblico. Lo comunica la SSC Napoli. Cambio di programma quindi per il club azzurro che per la giornata di domani, lunedì 1 agosto, aveva previsto riposo la mattina e allenamento a porte chiuse per la seduta pomeridiana.

Di fatto, Napoli-Castel di Sangro saranno in campo insieme, con la squadra di Eccellenza, che avverrà alle ore 17.30 allo stadio Patini sotto l'occhio attento dei tifosi: ingresso gratuito. Sarà un allenamento congiunto, non una vera e propria amichevole, ma è plausibile vedere una partitella a fine seduta fra le due compagini.

Lo si legge nel report ufficiale della SSC Napoli che aggiunge: