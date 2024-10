Squalifica Conceicao, può essere assolto col ricorso: c'è un precedente

Squalifia Conceicao - Clamoroso quello che è accaduto nell'ultimo turno di Serie A con l'espulsione per doppio giallo per Francisco Conceicao, calciatore della Juventus che ha pagato nel finale di Juve-Cagliari con un cartellino rosso per simulazione.

Un'espulsione troppo severa, forse inesistente, secondo gli esperti arbitri che hanno analizzato l'episodio e come confermato anche durante Open VAR a Dazn il vice commissario designatore Andrea Gervasoni che ha commentato l'espulsione per somma di gialli di Francisco Conceicao nei minuti finali della gara di campionato Juventus-Cagliari.

Squalifica Conceicao, il caso sul ricorso

Un provvedimento che Gervasoni ha definito "eccessivo" e che nella giornata di oggi, con le decisioni del Giudice Sportivo, porterà all'automatica squalifica di Conceicao.

Ma c'è un precedente inglese come racconta Tuttosport che ricorda come in Premier League si sia registrato di recente il caso di Bruno Fernandes. Espulso per un grave fallo di gioco, il portoghese del Manchester United è stato poi assolto dal giudice sportivo in seguito al ricorso del club di Old Trafford contro la squalifica cancellata.

"Provate a stupirci con un atto di giustizia", è questo il commento in tal senso, di Guido Vaciago, direttore del quotidiano torinese. "Dobbiamo fare come in Premier. Quante volte lo diciamo in una settimana - si legge nell'editoriale che vi invitiamo a leggere in versione integrale sul giornale - invidiamo sempre un sacco di cose agli inglesi, ma non riusciamo mai a imitarli (o forse non lo vogliamo). Andrà così anche stavolta e Francisco Conceiçao guarderà Juventus-Lazio dalla tribuna, scontando la squalifica per un rosso che gli stessi vertici arbitrali italiani hanno definito sbagliato. Ci stupiranno? Non credo. Così la Juventus dovrà rinunciare a un suo giocatore importante in una partita importante come quella contro la Lazio: in altre circostanze e con altre squadre si parlerebbe di 'campionato falsato'".