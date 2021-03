Ultimissime notizie calcio - Dopo la sconfitta contro il Benevento la panchina di Andrea Pirlo è instabile come non mai. In tal senso, stando a quanto riportato da Sportmediaset, saranno decisive per il futuro del tecnico le prossime due gare, vale a dire il derby di Torino ed il recupero contro il Napoli. Se le cose non dovessero andare per il verso giusto, potrebbe arrivare l'esonero.