Sportmediaset - Il cielo è più azzurro dove osa Osimhen

Napoli Calcio - "Il cielo è più azzurro dove osa Osimhen", è il titolo di Bruno Longhi, nel suo editoriale per il portale di Sportmediaset:

"È decisamente dura giocare contro le squadre di Juric, quella attuale, il Torino. Quella di ieri, il Verona. Ma Napoli e Milan, le due prime della classe hanno saputo superare i rispettivi ostacoli andando al di là di ciò che il campo avrebbe potuto esprimere. Al Maradona ricordano molto bene il pari dell’ultima giornata del passato campionato, quando il Verona negò alla allora squadra di Gattuso l’accesso alla Champions. E ieri pareva esserci aria di replay. Per demeriti - il terzo rigore mancato da Insigne -. Per questione di centimetri sul gol annullato a Di Lorenzo. Per sfortuna - il palo di Lozano -, ma anche per i meriti della squadra granata decisamente superiore sul piano fisico. Ma il Napoli è rimasto lassù, in vetta alla classifica, lassù dove ha saputo andare Osimhen per rendere azzurra una serata grigiastra e per sancire con uno stacco imperioso la leadership della sua squadra".