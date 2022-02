Sportitalia - Venezia-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti rilancia Osimhen e Lobotka. In porta ci sarà Meret!

Alle ore 15.00 domani, allo Stadio Penzo. il Napoli si gioca una chance importante per riaprire i discorsi scudetto, dopo il ko dell’Inter. Di fronte ci sarà un Venezia che però ha bisogno di punti in ottica salvezza. In casa Napoli, dopo 3 mesi torna titolare Victor Osimhen. Alla fine Tuanzebe e Ounas per problemi di condizione non sono partiti per Venezia. In porta dovrebbe essere confermato Meret. Queste le probabili formazioni riportate da Alfredo Pedullà sul proprio sito:

Venezia Napoli probabili formazioni

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Busio; Johnsen; Okereke, Henry. Allenatore: Zanetti

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.