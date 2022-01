Oggi è il giorno di Axel Tuanzebe al Napoli. Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi, è arrivato puntuale il via libera per il difensore che arriva dal Manchester United in prestito oneroso per 500 mila euro.

Il Napoli acquista Tuanzebe

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"Nei prossimi giorni le visite, quindi verrà messo a disposizione di Luciano Spalletti. E come era facilmente preventivabile, Min-Joe Kim resta dov’è, al Fenerbahce: non esisteva neanche l’un per cento di possibilità di aprire una trattativa".