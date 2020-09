Sportitalia - Paratici chiama Milik, non rientra più nei piani Juve: due strade per il polacco, in settimana si sbloccherà tutto

Ultime calcio Napoli – Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale CalcioMercato:

Milik

“A breve ci sarà una telefonata di Paratici a Milik per spiegare il motivo per il quale non rientra più nei parametri Juventus, neanche a parametro zero. Milik ha due strade: andare a fare il braccio di ferro per liberarsi a zero ma perderebbe l'Europeo con la Polonia; la seconda strada è accettare la Roma che offre 5 mln (4,5 più bonus) e 25 mln al Napoli. La telefonata di Paratici sbloccherà tutto: al Napoli arriverebbero 26 mln più 2 di bonus difficilmente raggiungibili. In settimana può sbloccarsi tutto. La Juventus a parametro zero non lo prende”.