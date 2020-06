Sportitalia - Il Napoli lascia il San Paolo dopo la rifinitura: selfie con i tifosi per Gattuso, Manolas esce in Ferrari [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Anche oggi, come ormai da tradizione nella fase successiva al lockdown, il Napoli ha svolto la rifinitura della vigilia della partita (domani affronterà la SPAL in casa) al San Paolo. I colleghi di Sportitalia hanno immortalato il momento in cui i vari azzurri hanno lasciato l'impianto di Fuorigrotta. Molto disponibile il tecnico Gennaro Gattuso, che ha concesso dei selfie ai tifosi lì presenti, mentre è saltata a dir poco all'occhio la Ferrari a bordo della quale è uscito Kostas Manolas.

