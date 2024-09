Sportitalia conferma CN24 - Mario Rui fa causa al Napoli e chiede il reintegro: 'no' secco all'idea di ADL, ecco quale

La storia d'amore tra Mario Rui e la SSC Napoli è finita male, ma la parola ‘fine’ non è stata ancora scritta. L’esterno portoghese è finito ai margini del progetto di Antonio Conte: era stato infatti invitato dal club in estate a trovarsi una nuova sistemazione, ma il terzino ha rifiutato tutte le proposte arrivate al Napoli e al suo agente Mario Giuffredi.

Mario Rui in allenamento col Napoli in ritiro

Mario Rui SSC Napoli: la situazione con Mario Rui

Questa mattina, CalcioNapoli24 vi ha raccontato in esclusiva la situazione di Mario Rui. E di come nelle ultime ore tramite PEC alla SSC Napoli il portoghese abbia chiesto il reintegro in rosa, tirando in ballo l’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori. Adesso arrivano autorevoli conferme, con Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, che scrive:

"Mario Rui fa causa al Napoli e richiede il reintegro in squadra. Attraverso l’AIC (Associazione Italiana Calciatori), Mario Rui ha richiesto al Napoli il reintegro in gruppo. Il club partenopeo dopo l’arrivo di Conte ha deciso che il terzino spagnolo non avrebbe più fatto parte del progetto, e per tutta la sessione estiva ha tentato di cederlo alle varie pretendenti. Pur di liberarsi dell’ex Roma, De Laurentiis sarebbe stato disposto a richiedere al giocatore anche una rescissione consensuale del contratto (in scadenza tra due anni), ricevendo però un no secco. Ora il giocatore pretende quindi di tornare ad allenarsi con la squadra, ma il Napoli potrebbe continuare a far resistenza".