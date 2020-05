Sportitalia annuncia: "Sarà Pisacane il nuovo procuratore di Lorenzo Insigne"

Calciomercato Napoli - Come riporta il sito di Alfredo Pedullà, giornalista Sportitalia, Vincenzo Pisacane sarà il nuovo procuratore di Lorenzo Insigne. Uno scenario di un mese e mezzo fa, era il 13 aprile quando era tutto fin troppo chiaro, vi raccontammo che la svolta del capitano del Napoli avrebbe chiamato in causa un agente napoletano che resta soprattutto un amico di infanzia indipendentemente dal suo percorso professionale. Era questa la sintesi della fine del rapporto con Mino Raiola che l’estate scorsa aveva portato a flebili tentativi di cessione, si capiva chiaramente che non ci sarebbero stati i margini tra la cifre chieste da De Laurentiis e la valutazione di mercato. Poi il definitivo chiarimento e la decisione di restare. Adesso Insigne potrà blindare un nuovo contratto, considerato che mediaticamente si sono allineati tutti sul nuovo agente del capitano.