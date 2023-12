Spalletti lascia Napoli, affetto travolgente dei tifosi: "Mister, non ti dimenticheremo mai!" | VIDEO CN24

Ultime notizie calcio Napoli - Tantissimo affetto al termine del conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti dal Comune di Napoli: in conferenza vi erano Manfredi, De Laurentiis e l'ex allenatore del Napoli, attualmente CT dell'Italia.

All'uscita dalla Sala dei Baroni del Castel Nuovo, Luciano Spalletti è stato invaso dall'amore dei tifosi partenopei in città. Applausi, frasi di incoraggiamento e di ringraziamento, oltre ad un siparietto per un selfie con un tifoso per il tecnico dei partenopei.

