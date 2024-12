Sorpresa Mertens, il belga è a Napoli! Ecco perché è tornato, motivo speciale | ESCLUSIVA

Notizie Napoli - Graditissima sorpresa questa mattina al centro tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri e lo staff di squadra e società hanno avuto il piacere di ospitare all'interno del centro sportivo Dries Mertens. L'attaccante belga era già da ieri in città insieme a sua moglie Kat e a suo figlio Ciro.

Mertens ritorna a Napoli per un amico speciale

Come appreso in esclusiva da CalcioNapoli24, l'attaccate attualmente al Galatasaray è volato a Napoli ieri per partecipare al 50° compleanno del tassista che gli ha fatto praticamente da autista personale negli ultimi anni della sua esperienza a Napoli. E con cui tra l'altro si è reso spesso protagonista di divertenti video postati sui social. Il party si è tenuto in una tenuta a Pozzuoli, e tra gli invitati c'erano anche Rafa Marin e Simeone.

Nonostante il poco tempo a disposizione, visto che il Galatasaray riprenderà gli allenamenti in queste ore per preparare la sfida di domenica contro il Sivasspor, il belga ha voluto esserci a tutti i costi insieme a sua moglie Kat e presenziare a questo importante compleanno del suo carissimo amico napoletano.

Oggi poi, prima di tornare ad Istanbul, Mertens ha fatto una toccata e fuga a Castel Volturno. Una visita lampo in mattinata per salutare affettuosamente mister Conte, staff ed ex compagni. Il bomber ne ha approfittato per fare i complimenti per il primo posto in classifica e l'in bocca al lupo per il prosieguo della stagione. A partire dalla doppia sfida contro la Lazio di Coppa Italia e campionato. Un'avversaria che a Dries ha portato sempre particolarmente bene, tra l'altro.