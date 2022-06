Sorbillo vs Briatore a Porta a Porta, Vespa: "Aprite un locale insieme a Napoli"

Era stata annunciata da Bruno Vespa come la ‘grande rissa’ tra Flavio Briatore (che vende la pizza anche a 65 euro) e quella del Popolo a 5 euro, rappresentata in studio da Gino Sorbillo. Durante la trasmissione "Porta a Porta" tutto è finito a tarallucci e vino e c’è anche chi, come Ivano Veccia (vincitore del campionato della pizza) ha raccontato di vendere una capricciosa col caviale o tartufo bianco a 70 euro da anni, ma nessuno se ne era mai accorto prima. Poi l'invito da parte di Bruno Vespa ai due imprenditori: "Aprite un locale insieme a Napoli".