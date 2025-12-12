Sky - Udinese-Napoli, probabili formazioni: Spinazzola titolari, chances per Vergara! Mini tunover per Conte
Ultime notizie da Sky Sport in vista di Udinese Napoli: probabili formazioni
Ultime notizie Napoli da Sky Sport in vista di Udinese-Napoli, prossima partita di Serie A in programma domenica allo stadio Friuli di Udine.
Probabili formazioni Udinese-Napoli
Il giornalista Massimo Ugolini ha fatto il punto ai microfoni di Sky, provando ad anticipare la formazione del Napoli.
"Deciderà Conte ovviamente. Considerando che la sconfitta in Champions è dovuta anche alla condizione fisica dei titolarissimi, penso che ci sarà un minimo di turn over a Udine. Ovviamente deciderà Conte. A centrocampo l'unico calciatore che potrebbe rimpiazzare qualcuno è Vergara, ma non so se potrebbe giocare al posto di Elmas o McTominay. Forse lo scozzese è quello che andrebbe gestito, ma è anche l'unico centrocampista di ruolo. Sugli esterni invece dovrebbero tornare sia Gutierrez che Spinazzola".
Ecco le probabili formazioni di Udinese-Napoli secondo Sky Sport:
- UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Rui Modesto; Zaniolo, Davis
- NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Rrahmani; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Spinazzola; Politano, Hojlund, Neres.