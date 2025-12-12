Sky - Udinese-Napoli, probabili formazioni: Spinazzola titolari, chances per Vergara! Mini tunover per Conte

Ultime notizie Napoli da Sky Sport in vista di Udinese-Napoli, prossima partita di Serie A in programma domenica allo stadio Friuli di Udine.

Il giornalista Massimo Ugolini ha fatto il punto ai microfoni di Sky, provando ad anticipare la formazione del Napoli.

"Deciderà Conte ovviamente. Considerando che la sconfitta in Champions è dovuta anche alla condizione fisica dei titolarissimi, penso che ci sarà un minimo di turn over a Udine. Ovviamente deciderà Conte. A centrocampo l'unico calciatore che potrebbe rimpiazzare qualcuno è Vergara, ma non so se potrebbe giocare al posto di Elmas o McTominay. Forse lo scozzese è quello che andrebbe gestito, ma è anche l'unico centrocampista di ruolo. Sugli esterni invece dovrebbero tornare sia Gutierrez che Spinazzola".