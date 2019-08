Sky esclude la SSC Napoli dallo spot web del prossimo campionato! L'avvocato Grimaldi: "Atteggiamento ostativo dei poteri forti nei confronti della nostra città"

Sta facendo discutere, e non poco, l'ultima trovata pubblcitaria di Sky. L'emittente satellitare, a pochi giorni dall'inizio del prossimo campionato di Serie A, ha deciso di escludere dallo spot presente sul proprio portale web la SSC Napoli. Presenti diversi frontman di diversi top club di A: Giorgio Chiellini della Juventus, Samir Handanovic dell'Inter, Alejandro Gomez dell'Atalanta, Ciro Immobile della Lazio ed Andrea Belotti del Torino. Una scelta di marketing che ha sollevato l'ennesimo polverone mediatico e che, di certo, non ha fatto felici i tanti tifosi del club partenopeo abbonati a Sky.

A tal proposito è intervenuto l'avvocato Erich Grimaldi:

"Tale assurda scelta commerciale, considerando l’assenza solo del Napoli, nella pubblicità copertina di Sky, fa comprendere l’atteggiamento ostativo dei poteri forti e, quindi, della televisione nazionale, nei confronti della SSC Napoli e della nostra città, comportamento che segue a quello discriminatorio della Juventus con la scelta, poi revocata ed allo stato rimasta impunita, di non vendere i biglietti ai nati in Campania. Non si può omettere l’immagine della squadra partenopea, da anni, oramai, ai vertici del campionato italiano e tra le poche rappresentanti dell’Italia in Champions League. Sky dovrà giustificare tale omissione ai tifosi napoletani, per evitare disdette e conseguenti azioni legali, per tale scelta discriminatoria".