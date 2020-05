Sky - Serie A, si riparte il 20 giugno con i recuperi della 25a giornata. Napoli in campo una settimana dopo

Ultime notizie calcio Napoli - La Serie A ripartirà, come detto, il 20 giugno e nel corso dell'Assemblea di Lega che si è tenuta questa mattina e che si è conclusa da pochi minuti sono state decise anche le modalità di inizio. Innanzitutto, a riaprire le danze sarà il 13 ed il 14 giugno la Coppa Italia, con le semifinali di ritorno, e la finale, che si disputerà il 17 giugno. Per quanto riguarda la Serie A, si recupereranno prima le gare della 25a giornata che non sono state disputate e, di conseguenza, gli azzurri di Gattuso non scenderanno in campo nel fine settimana del 20 giugno dal momento che hanno già disputato la gara di quel turno (vittoria a Brescia).

