Sky - Rrahmani e Cajuste possono saltare il Bologna: domani esami approfonditi dopo gli stop

Dopo il successo in Champions League a Braga, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Dall'Ara alle ore 18 per la quinta giornata di Serie A.

Amir Rrahmani, uscito in avvio del match di Champions contro il Braga, ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. E anche Jens Cajuste si è fermato nel pre-partita, non prendendo parte alla partita. Stando a quanto riferito da Sky Sport, tutti e due svolgeranno esami più approfonditi nella giornata di domani: il rischio è che possano saltare la trasferta di domenica al Dall'Ara contro il Bologna.