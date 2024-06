Notizie Calcio - Definito l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, la famiglia De Laurentiis ora si concentra sulla guida tecnica del Bari.

Panchina Bari, valutati tre nomi

Come riporta SkySport, si valutano nuovi profili per la squadra biancorossa: in particolare tra le idee ci sono Longo, Sottil e Aquilani.