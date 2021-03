Calciomercato Napoli - Secondo Sky Sport potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in difesa per il Napoli la prossima stagione. Le partenze di Hysaj e Maksimovic sono praticamente scontate, ma adesso in bilico si sono anche Kalidou Koulibaly e Alex Meret. In questi ultimi due casi, tutto dipenderà dal nuovo allenatore che deciderà se tenerli o meno.