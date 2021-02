SKY - Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Gattuso rilancia Osimhen con Insigne sottopunta, Pirlo con Ronaldo e Morata

Napoli Calcio - Il big match di giornata è senza dubbio la sfida del "Maradona", partita di cui curiosamente si gioca prima il ritorno che l'andata (per le note vicende dello scorso 4 ottobre). Nel frattempo le due squadre si sono affrontate nella finale di Supercoppa Italiana vinta dai bianconeri, gara che ha anche segnato una svolta per la squadra di Pirlo, mentale ma anche dal punto di vista dei risultati. La classifica ci dice che il distacco tra Napoli e Juve, oggi separate da 5 punti, potrebbe ridursi a sole due distanze in caso di successo dei padroni di casa, ma aprirebbe un varco difficilmente colmabile se invece dovessero prevalere gli ospiti.

Osimhen

Qui Napoli - Gattuso torna al 4-2-3-1 con la presenza importante di Osimhen dal 1' e Insigne sottopunta, con Politano e Lozano ai suoi lati. Demme out, a centrocampo vedremo Bakayoko e Zielinski. In difesa mancano Manolas, Koulibaly, Hysaj e Ghoulam: centrali obbligati, Maksimovic e Rrahmani.

NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

Qui Juventus - La 400^ presenza in A per Chiellini dovrebbe essere festeggiata in campo dal 1'. Bonucci è affaticato quindi il capitano bianconero sarà presente, con tutta probabilità al fianco di De Ligt. Turnover per Danilo, o meglio: è in ballottaggio con Cuadrado. Tornano titolari Chiesa e McKennie. Morata favorito su Kulusevski per affiancare Ronaldo. Non convocati Arthur, Ramsey e Dybala.

JUVENTUS (4-4-2) probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo