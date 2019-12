Sky - Napoli in campo per l'allenamento, c'è ADL: le grida di Gattuso fin fuori il centro sportivo! Contratto con opzione legata ad un obiettivo

Notizie Calcio Napoli - Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha parlato pochi minuti fa dall'esterno del Training Center dove Gennaro Gattuso sta conducendo il secondo allenamento col Napoli:

"E' cominciato, e si sente la voce forte di Rino Gattuso, l'allenamento mattutino. L'impatto è emotivamente forte, è nello stile del personaggio: grande carica ed energia da allenatore. Vuole un calcio propositivo, che restituisca i risultati a questa squadra.

Contratto? Sei mesi più dodici, legati alla qualificazione in Champions che è l'obiettivo. Gattuso non s'è nascosto su questo obiettivo, dichiarato e alla portata di questa squadra.

Sfidando la pioggia c'è De Laurentiis a bordo campo, qui il presidente a seguire l'allenamento per il secondo giorno consecutivo. A memoria non ricordo mai una cosa del genere, una presenza importante e un segnale forte, di sostegno e vicinanza a Rino Gattuso per questo nuovo progetto. Ieri ci risulta che il presidente si sia fermato anche a parlare con alcuni giocatori. Sicuramente questa presenza qui è costruttiva, porta serenità".