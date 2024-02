Sky - Napoli-Barcellona, probabili formazioni: Calzona riparte dal 4-3-3, resta un solo dubbio

Notizie Napoli calcio. Primo allenamento per Francesco Calzona come nuovo allenatore del Napoli. Domani è previsto il suo esordio ufficiale nella gara contro il Barcellona per l'andata degli ottavi di Champions League.

Napoli-Barcellona, la prima formazione di Calzona

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha riportato alcuni aggiornamenti da Castel Volturno:

"De Laurentiis s’è solo affacciato sul campo. Non c’è dubbio sul 4-3-3 ed il ritorno di Osimhen da titolare. Mario Rui e Di Lorenzo con lui dovrebbero essere certezze, così come Meret. Zielinski fuori dalla lista e quindi da capire se verrà confermato Traoré o ci sarà Cajuste”.