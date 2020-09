Ultime calcio Napoli - Scrive Luca Marchetti nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

Koulibaly

"Attende anche il Napoli l’offerta giusta per Koulibaly. Se arriva può partire nuovamente il mercato. Con i soldi del difensore (e di Milik) la rosa dei giocatori azzurrabili aumenterebbe. Senza no. Ecco perché attesa. E anche qui valgono le due regole: prima vendere poi comprare, sempre aspettando. Veretout, Nandez, Boga, Under. Tutti legati dallo stesso invisibile filo".