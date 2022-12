SKY - Le rivelazioni del 2022 dei top cinque campionati europei: da Kvaratskhelia ad un calciatore accostato al Napoli

La chiusura dei Mondiali in Qatar, la ripartenza della Serie A che si avvicina e la fine del 2022 alle porte: ergo, bisogna tirare le somme di quest’anno. Calciatori che si sono consacrati, altri che hanno floppato. Giovani esplosi e tanti pronti a farlo. Certezze, fallimenti e nuovi talenti tutti da scoprire: ma chi sono stati i calciatori rivelazione dei top cinque campionati europei? Ne parla gianlucadimarzio.com:

Le rivelazioni del 2022 dei top cinque campionati europei

Khvicha Kvaratskhelia

Partiamo dalla nostra Serie A. A Napoli in estate è arrivato un ragazzo dalla Georgia: le aspettative erano alte, ma pensare a un rendimento di questo livello era follia. 6 gol e 5 assist in campionato nei primi sei mesi: Khvicha Kvaratskhelia sta spaccando in due la Serie A. Sulla fascia sinistra fa ciò che vuole. Dribbla chiunque, fa divertire e poi sa anche concretizzare. Segna e serve assist. Khvicha è la rivelazione del 2022 della nostra Serie A.

Gli altri nomi sono: Alejandro Garnacho, Josko Gvardiol, Pablo Gavi e Azzedine Ounahi, quest'ultimo accostato anche al Napoli in questi giorni.

