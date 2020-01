Sky - Lazio-Napoli, il probabile undici scelto da Gattuso: Di Lorenzo di nuovo centrale, in porta c'è Ospina

Il dubbio sarà il solito: Luperto o Hysaj? Questa la scelta principale di Gennaro Gattuso contro la Lazio, così come era stato una settimana fa contro l’Inter. L’ex terzino dell’Empoli ancora una volta in vantaggio sul più giovane collega azzurro, con lo spostamento di Di Lorenzo al centro della difesa napoletana insieme con Manolas. A sinistra Mario Rui completa il reparto privo di Alex Meret: al suo posto ci sarà il colombiano Ospina

Pochi dubbi per il resto, l’infermeria ha di fatto deciso la formazione del Napoli per Gattuso: centrocampo obbligato con Fabián, Allan e Zielinski, in attesa di Demme e Lobotka (domani l'arrivo in Italia), così come l’attacco che punterà ancora su Milik accompagnato da Insigne e Callejon. Poche le chances di Lozano di partire dall’inizio. Convocato anche il partente Tonelli visti i problemi di accordo con la Sampdoria, manca anche Younes.

Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabián, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.