Sky - La probabile formazione del Napoli contro la Samp: un solo dubbio a centrocampo

Ultimissime calcio Napoli - Ancora Alex Meret a difendere i pali del Napoli contro la Sampdoria, Gennaro Gattuso può scegliere di dare continuità al giovane italiano questa sera a Genova e replicare la buona scelta vista contro la Juventus. Difesa a quattro con il rientrante Maksimovic che chiede spazio, ma Gattuso potrebbe affidarsi anche a Hysaj a destra e Di Lorenzo centrale, mentre sembrano sicuri del posto Manolas e Mario Rui dall’altro lato.

Anche in attacco restano tre certezze: Milik, Callejon e Insigne, e poi magari un po’ di spazio al rientrante Mertens ma a gara in corso. Ballottaggio anche in mezzo al campo: Lobotka e Zielinski possono prendersi la maglia da titolare, l’ultimo posto se lo giocano Elmas e Allan (che non è al meglio) visto che la febbre ha messo fuori gioco Demme in queste ultime ore.

NAPOLI (4-3-3) Meret, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne