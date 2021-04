Ultime notizie calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Inter-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gattuso non ha ancora deciso dove allenerà l'anno prossimo, aspetterà la fine della stagione. Per il momento non ci sono impegni presi anche se resta nel mirino della Fiorentina".