Ultimissime calcio Napoli - Secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky Sport in questo momento Kalidou Koulibaly è in forte dubbio per la partita di Udine. Decisiva sarà la rifinitura di domattina. Qualora dovesse dare forfait, giocherebbe Luperto con Manolas. A centrocampo si va verso la terza esclusione di Callejon mentre in attacco salgono le quotazioni del duo Lozano-Llorente.