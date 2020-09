Ultime calcio Napoli - Luca Marchetti, giornalista Sky, ha commentato le parole di De Laurentiis su Koulibaly e il City:

"Queste difficoltà le conoscevamo, ma la situazione si può risolvere con l'intermediario. L'importante è essere d'accordo sulla cifra per la cessione. Per ora il City offre 60 milioni, se non aumentano l'offerta, Koulibaly non si vende".