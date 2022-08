Sky - Infortunio Politano, resta in dubbio per Hellas Verona-Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Matteo Politano resta in forte dubbio per la prima di campionato degli azzurri. Luciano Spalletti potrebbe dover rinunciare all'attaccante, per il quale sono previsti nuovi accertamenti fra domani e martedì.

Infortunio Politano, in dubbio Verona-Napoli

Intanto, Sky Sport sul proprio sito, a proposito dell'infortunio di Matteo Politano scrive:

"Matteo Politano: risentimento al polpaccio il 3 agosto in amichevole. Ha già iniziato le terapie, ma resta in dubbio per la prima di campionato".

Infortunio Politano

Potrebbe quindi saltare Verona-Napoli, visto che l'infortunio potrebbe essere qualcosa di più serio di un risentimento al polpaccio. Francesco Modugno, inviato a Castel di Sangro, ha comunicato ieri sera tramite Sky Sport 24 aggiornamenti sulla situazione: