Sky - Il Tottenham può offrire fino a 25 mln per Dragusin: il Napoli continua a trattare

A Sky Sport fanno il punto sul calciomercato della Serie A. L'obiettivo è Dragusin, difensore centrale del Genoa:

«Dragusin è un giocatore che ha molte richieste in un ruolo dove attualmente ci sono pochi giocatori forti e di prospettiva. Il Genoa continua a valutarlo 30 milioni. Il Tottenham può spingersi fino a 25 milioni cash ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. Il Napoli continua a parlare offrendo diverse opzioni. L’ultima offerta di De Laurentiis è di 20 milioni più il cartellino di Ostigard, più il prestito di Zanoli. In questo momento sono due le possibilità per poter proseguire la trattativa. La prima è trasformare il prestito di Zanoli in un trasferimento definitivo e Ostigard in prestito, in questo modo si arriva a una valutazione vicina a quella chiesta dal Genoa.

L’altra possibilità è aumentare la oppure aumenta la parte economica. Il Genoa non ha ancora risposto. Quando si comincia a parlare di scambi con tanti giocatori, bisogna poi mettersi d’accordo sulla valutazione dei singoli. Non è semplice, però è una trattativa che rimane lì e sul quale il Napoli crede molto. In questo caso decide il giocatore, e in teoria al giocatore vanno bene entrambe le destinazioni. Non si è ancora entrati nel dettaglio a livello di ingaggio e commissionino. Per questo motivo la trattativa per Samardzic è più avanti rispetto a Dragusin».