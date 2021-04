Sky - Gattuso torna al 4-3-3 col Crotone: in dubbio Zielinski, in attacco gioca Osimhen

Ultime calcio - Gattuso torna al 4-3-3 per la sfida contro il Crotone, a riferirlo è Sky Sport:

in porta Meret al posto dell’infortunato Ospina. In difesa Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui. A centrocampo out Demme, al suo posto torna Bakayoko dal 1’ con ai suoi fianchi Fabian Ruiz e Elmas. In dubbio Zielinski. Davanti invece Insigne è favorito su Lozano con Politano e Osimhen.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Politano, Insigne, Osimhen.