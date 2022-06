Ultime calcio - Gennaro Gattuso ripartirà dalla Liga nella sua avventura in panchina.

Gennaro Gattuso

Gattuso riparte dal Valencia

L’allenatore ex Napoli ha firmato proprio in questi minuti un contratto biennale con il Valencia a 3 milioni di euro più bonus a stagione; bonus legati alla vittoria della Liga e al piazzamento in Champions o Europa League della squadra. Fumata bianca dunque arrivata, con tanto di firma sui contratti e ufficialità da parte del club spagnolo attesa a breve. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.