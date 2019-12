La redazione di Sky Sport anticipa il possibile 4-3-3 di Gennaro Gattuso al Napoli. Il grande dilemma è chi possa interpretare il ruolo di regista, in attesa del calciomercato di gennaio. Per Sky, per il momento, può essere Allan ad adattarsi a centrocampista basso nel terzetto di metà campo.

Il 4-3-3 di Gennaro Gattuso al Napoli: ecco chi farà il regista

Secondo Maurizio Compagnoni, in studio, infatti, Fabian Ruiz non è per nulla adatto, per caratteristiche, a questo ruolo. Per Sky Sport, quindi, sarebbe questo il 4-3-3 di Gennaro Gattuso col Napoli: