Sky - De Laurentiis ha garantito di non aver mai pensato a cambiare Spalletti! Anticipazioni su Mertens, Insigne e Kvaratshkelia

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport 24 da Castel Volturno.

Ai microfoni di Sky lunga intervista del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, di cui arrivano le prime anticipazioni dichiarate da Francesco Modugno:

“Il momento è complicato e c’era bisogno di una presenza fisica oltre alle costanti telefonate di De Laurentiis: esserci può fare la differenza ed il presidente può farla.

Tanti spunti interessanti in una intervista con lui, colloqui individuali e di gruppo con Spalletti ed un atteggiamento distensivo ma fermo per l’obiettivo Champions League. Si era messa in un modo tale da sognare, ma la Champions resta importante tecnicamente ed economicamente. Bisogna tornare a correre e la sensazione di De Laurentiis è che gli altri siano più brillanti.

Poi il futuro, ovvero Spalletti: De Laurentiis ha garantito di non aver mai pensato ad un altro allenatore.

Su Mertens ci ha raccontato di un dialogo paterno con Dries, si rivedranno: l'attaccante belga ha gradito molto anche a livello umano il gesto del presidente azzurro.

E su Insigne atteggiamento paterno, dispiaciuto di vederlo andare via.

Sul prossimo arrivo Kvaratshkelia, invece, il possibile soprannome Zizì”