Ultime calcio Napoli - C'è preoccupazione per l'aumento dei casi positivi di Coronavirus in Catalogna. Come riporta Sky Sport, in vista del ritorno degli ottavi di Champions League tra Napoli e Barcellona che si giocherà al Camp Nou, gli azzurri hanno avviato contatti diretti con il consolato italiano che è presente in Spagnola per avere rassicurazioni e aggiornamenti.

De Laurentiis