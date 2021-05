Sky - Contatti tra la Fiorentina e Gattuso, ma la trattativa si è bloccata. Ivan Juric il favorito per la panchina viola

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Cagliari. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ci sono stati contatti tra Gattuso e De Zerbi e la Fiorentina ma la trattativa non è andata avanti. Il motivo è questo: sono due tecnici che avrebbero avuto bisogno di un cambiamento radicale nella rosa e questo la dirigenza non poteva garantirlo. Per questo motivo il principale indiziato potrebbe essere Ivan Juric che gioca già con la difesa a tre e che potrebbe essere, per certi aspetti, molto più vicino a Iachini".