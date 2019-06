Sofiane Kiyine andrà via dal Chievo: sul centrocampista classe '97 ci sono Parma e Torino, lo riporta Gianluca di Marzio sul proprio sito. A gennaio per il marocchino si era mosso il Napoli, che adesso però si è quasi tirato indietro completamente. Al momento dunque Parma e Torino si sono mosse concretamente per Kiyine ed i contatti sono in corso.