Sky - Buongiorno, in Italia c'è solo il Napoli: primi contatti, il Torino "spera" in Euro 2024

Ultime notizie calciomercato Napoli - Gianluca Di Marzio, collega esperto di calcio mercato di Sky Sport, ha parlato così del mercato del Napoli, in particolare del nome di Alessandro Buongiorno:

"Facciamo il punto sul mercato del Napoli, sarà una delle grandi protagonista dell'estate. Partiamo da un difensore centrale, dove il primo della lista è Buongiorno del Torino, contatti per ora col suo entourage e non ancora fra club. Il Torino spera nella vetrina europea durante l'Europeo, che possa attirare anche club esteri. In Italia per ora c'è solo il Napoli".