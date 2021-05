Sky - Biennale per Spalletti: 4-2-3-1 e il compito di rinsaldare i rapporti: relazione Giuntoli-ADL non delle migliori

Ultime notizie calcio Napoli - Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24:

"Contratto biennale per Luciano Spalletti con il Napoli. Lo sfilacciamento che c'è stato fra presidenza e area tecnica, Spalletti sa ricucire e ha grande esperienza, anche europea. Sa come gestire un gruppo, ha le idee chiare e si ricalca un sistema tattico che i giocatori del Napoli conoscono bene: il 4-2-3-1. E' uno che ti dice le cose in faccia e ha un carattere forte. E dovrà ricucire i rapporti, anche fra Giuntoli e De Laurentiis non sono dei migliori in questo periodo".