SGLR - Esclusione Meret, non si tratta di turnover: è infortunato! Piccola lesione all’addominale obliquo

Ultimissime calcio Napoli, secondo quanto riferisce Si Gonfia La Rete il portiere della SSC Napoli Alex Meret, ieri in panchina a San Siro nella semifinale d'andata vinta contro l'Inter, sofrirebbe di una piccola lesione all'addominale obliquo

Quella di Inter-Napoli sembrava essere l’ennesima esclusione per Alex Meret con la conferma di Ospina per le note ragioni tecniche che Gattuso ha spiegato più volte e che sono riconducibili alle maggiori qualità nell’impostazione con i piedi del colombiano. Stavolta invece, ci sono anche le condizioni del portiere della nazionale a fornire una spiegazione. Stando a quanto appreso da Si Gonfia la rete, Meret soffre di una piccola lesione all’addominale obliquo. Una lesione muscolare che presenta inoltre del versamento e quindi non una cosa così banale. Alex aveva già informato persone a lui vicine che questa sera non sarebbe potuto essere della partita.