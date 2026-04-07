Sfida scudetto Inter-Napoli: il calendario a confronto | FOTO

Calendario a confronto tra Inter e Napoli, tutto pronto per il rush finale di stagione per quella che sarà una sfida scudetto, ancora una volta Inter e Napoli di fronte. Anche il calendario gioca un ruolo chiave. Se l’anno scorso i nerazzurri avevano affrontato un finale particolarmente impegnativo rispetto a quello degli azzurri, questa volta il livello delle difficoltà è più equilibrato. Anzi, l’Inter potrebbe avere un percorso leggermente più complesso, dovendo affrontare alcune trasferte insidiose. Tuttavia, il fatto che lo scontro con il Bologna sia previsto all’ultima giornata potrebbe trasformarsi da potenziale ostacolo a semplice formalità, a patto di arrivarci con un margine rassicurante.

Resta poi l’eventualità di un arrivo a pari punti. In quel caso si disputerebbe uno spareggio, ma non in campo neutro: il regolamento prevede che si giochi nello stadio della squadra in vantaggio negli scontri diretti, e questo favorirebbe il Napoli. Esiste persino uno scenario ancora più complesso, con un arrivo a tre squadre insieme al Milan: in quel caso si applicherebbe la classifica avulsa, con il rischio clamoroso di vedere proprio l’Inter esclusa dalla sfida decisiva.

Insomma, la lotta scudetto resta aperta, ma rispetto a un anno fa i nerazzurri sembrano avere qualcosa in più per difendere il primato fino alla fine.

Inter e Napoli, i calendari a confronto