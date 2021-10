Serie C, Juve Stabia-Palermo 0-0: le vespe non sfatano il tabù Menti

Serie C, la Juve Stabia non sfata il tabù “Romeo Menti”: finisce 0-0 anche il Monday Night con il Palermo. Juve Stabia-Palermo è la sfida tra due squadre alla ricerca di un’identità precisa in un campionato come quello di Lega Pro Girone C sempre più equilibrato e livellato verso il basso. Una sfida mai banale quella tra gialloblè e rosaneri che vede peraltro mister Novellino in veste di ex avendo guidato il Palermo per appena 4 giornate in Serie A nella stagione 2015-2016. I temi di Juve Stabia-Palermo. Novellino rispetta il Palermo e lo considera tra le big di questo campionato ma vuole una Juve Stabia determinata a far bene dopo una settimana in cui il match con i rosanero è stato preparato nel migliore dei modi. Nella Juve Stabia torna disponibile il bomber Umberto Eusepi, dopo la lussazione alla spalla sinistra rimediata contro l’Avellino alla seconda giornata di campionato, mentre saranno assenti Davì, Cinaglia e il portiere Pozzer. Nel Palermo mister Filippi conferma il suo credo tattico 3-4-2-1 e vuole che la propria squadra non sia ancora una volta colpita dal mal di trasferta (2 pareggi e una sconfitta netta a Taranto fuori dalle mura amiche). Assenti tra le fila dei rosanero Almici per una distrazione muscolare e Odjer per squalifica.

La gara è diretta dal sig. Luigi CARELLA di Bari. Lo stesso arbitro che lo scorso anno tra un mare di polemiche non decretò due rigori a favore delle Vespe per due falli di mano netti in area rosanero. L’assistente numero uno sarà: Fabrizio Aniello RICCIARDI della sezione di Ancona; l’assistente numero due Vincenzo PEDONE della sezione di Reggio Calabria; quarto ufficiale: Lorenzo MACCARINI della sezione di Arezzo (C.A.N. D).

FORMAZIONI UFFICIALI JUVE STABIA-PALERMO.

JUVE STABIA (3-5-2): Sarri; Tonucci, Troest, Caldore (Esposito dal 9° s.t.); Scaccabarozzi, Schiavi (Stoppa dal 26° s.t.), Squizzato (Berardocco dal 13° s.t.), Altobelli, Rizzo; Panico (Bentivegna dal 26° s.t.), Evacuo (Eusepi dal 9° s.t.). A disposizione: Russo, Lazzari, Todisco, Scaccabarozzi, Guarracino, Della Pietra, Lipari. Allenatore: sig. Walter Alfredo Novellino.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Buttaro, Perrotta, Marconi; Doda, Valente, De Rose, Dall’Oglio (Luperini dal 1° s.t.); Silipo (Giron dal 38° s.t.), Fella (Floriano dal 14° s.t.); Brunori (Soleri dal 26° s.t.). A disposizione: Mussolo, Marong, Peretti, Lancini, Corona. Allenatore: sig. Giacomo Filippi. Ammoniti: 26° Dall’Oglio (P), 27° Altobelli (J), 36° Squizzato (J), 40° s.t. Filippi (P). Espulsi: 47° Buttaro (P). Angoli: 4-2 Spettatori: 2000 circa

PRIMO TEMPO

3° Brunori ben servito in area e lasciato un pò troppo libero da Troest, tira e la palla sorvola la traversa. Palermo subito pericolosissimo.

5° ancora Palermo che ha iniziato meglio la contesa. Azione dirompente di Silipo con palla che viene ribattuta da Rizzo ma la sfera perviene a Valente che fa partire un tiro dal limite che si spegne oltre la traversa.

22° La Juve Stabia guadagna metri sul terreno di gioco e si rende molto pericolosa. Bella palla di Schiavi che danza quasi sulla linea di porta e Altobelli non arriva in tempo per la deviazione vincente.

42° errore di Donati sulla fascia destra, ne approfitta Valente per involarsi e tirare dal limite ma Sarri fa buona guardia.

46° Panico ben servito da Evacuo cicca clamorosamente la conclusione spedendo la sfera sul fondo. Finisce 0-0 la prima frazione di gioco con le due squadre che si sono equivalse sul terreno di gioco. Il Palermo ha iniziato meglio della Juve Stabia ma poi le Vespe sono riuscite ad alzare il proprio baricentro di gioco producendo anche un paio di occasioni gol.

SECONDO TEMPO

8° tiro di Silipo, fra i migliori del Palermo, e parata di Sarri.

15° Donati serve Eusepi che va al tiro da buona posizione, palla di poco fuori. Sul prosieguo dell’azione è Rizzo, servito da Altobelli, ad andare al tiro e a chiamare Pelagotti ad una parata a terra.

23° Palermo pericolosissimo: su un cross proveniente dalla destra irrompe Floriano che con un bel diagonale