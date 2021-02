Salernitana in vantaggio al 22' minuto contro il Chievo nella sfida che si sta svolgendo in questo momento allo stadio Arechi. Granata avanti grazie al gol di Tutino a segno per la settima volta in questo campionato di Serie B. Ottima prima metà di stagione per l'attaccante del Napoli in prestito alla Salernitana.