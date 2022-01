Serie A, iniziata l'Assemblea di Lega all'indomani del nuovo protocollo: ci sono tutti i 20 club

Ultime notizie calcio Napoli - Giornata a dir poco delicata in Serie A. Dopo che la situazione in materia di contagi da Coronavirus è diventata a dir poco delicata, con quattro gare che non si sono disputate per le disposizioni dell'ASL e con quella tra Juventus e Napoli costantemente in bilico, è appena iniziata l'Assemblea di Lega per discutere il nuovo protocollo che è stato approvato nella giornata di ieri. Sono presenti, seppur in videoconferenza, tutti i venti club del massimo campionato italiano.

Serie A