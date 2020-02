Serie A, cinque gare a porte chiuse nel prossimo weekend: anche Juventus-Inter

Ultimissime calcio - Sono cinque, allo stato attuale, le gare di Serie A destinate a giocarsi a porte chiuse nel prossimo turno, a causa dell'emergenza Coronavirus. Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia e Udinese-Fiorentina si disputeranno ma senza tifosi, poiché Torino, Milano, Parma, Reggio Emilia e Udine sono nelle regioni considerate "a rischio" per la vicinanza al focolaio che da qualche giorno sta diffondendo l'epidemia nata in Cina. Da valutare invece la posizione di Sampdoria-Verona, in programma lunedì 2 marzo, quando il decreto sarà esaurito. Lo riporta TMW.