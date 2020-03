Gazzetta.it - Verona-Napoli slitta a venerdì 13 marzo ore 18:45: il calendario completo di Serie A

Ultimissime notizie Serie A. Recupero nel weekend delle partite di campionato rinviati, con Juve-Inter alle 20.45 di lunedì 9 marzo, e scivolamento delle altre giornate di Serie A, con inserimento del penultimo turno tra il 12 e il 14 maggio, in modo da rispettare la chiusura del 24 maggio.

E’ questa l’intesa raggiunta da Figc e Lega e portata nel consiglio straordinario di Lega, tenutosi nel pomeriggio dopo l’emergenza del coronavirus e le relative polemiche. Chiaramente la decisione delle istituzioni sportive presuppone che lunedì cessi il divieto di apertura delle manifestazioni sportive al pubblico, in vigore fino alla mezzanotte di domenica, come nel caso di Juve-Inter.

Nuovo calendario Serie A

Recuperi delle partite rinviate

Questo, nel dettaglio, il calendario delle partite della 26^ giornata che erano state rinviate:

sabato 7 marzo Sampdoria-Verona (ore 20.45),

domenica 8 marzo Udinese-Fiorentina (ore 20.45),

lunedì 9 marzo Milan-Genoa (ore 18.30)

lunedì 9 marzo Parma-Spal (ore 18.30)

lunedì 9 marzo Sassuolo-Brescia (ore 18.30)

lunedì 9 marzo Juventus-Inter (ore 20.30).

Prossimo turno Serie A

Nel weekend successivo si giocherebbe così la 27^ giornata:

venerdì 13 marzo Verona-Napoli (ore 18.45)

venerdì 13 marzo Bologna-Juventus (ore 20.45)

sabato 14 marzo Spal-Cagliari (ore 15)

sabato 14 marzo Genoa-Parma (ore 18)

sabato 14 marzo Torino-Udinese (ore 20.45)

domenica 15 marzo Lecce-Milan (ore 12.30)

domenica 15 marzo Fiorentina-Brescia (ore 15)

domenica 15 marzo Atalanta-Lazio (ore 15)

domenica 15 marzo Inter-Sassuolo (ore 18)

domenica 15 marzo Roma-Sampdoria (ore 20.45)

Stamattina in Federcalcio c’è stato un incontro tra il presidente di Lega Dal Pino e quello di Figc Gravina. Si è ragionato su questa proposta di calendario, trovando il consenso dei consiglieri. A quel punto è partito il giro di telefonate tra i club per avere il parere favorevole di tutti, l’ufficialità è attesa già domani “a salvaguardia della regolarità della competizione”, filtra da via Rosellini. Da registrare il malumore dell’Inter perché non si sa ancora quando potrà essere recuperata la gara con la Sampdoria.