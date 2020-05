Ultime notizie calcio Napoli - La notizia era nell'aria ed ora è ufficiale: Serie A ripartirà il 20 giugno, come annunciato dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Resta, però, da risolvere una questione non di poco conto. Esattamente 10 giorni dopo infatti scadranno i prestiti ed i contratti dei calciatori. Servirà un accordo tra le parti (giocatore e i due club direttamente interessati) per poter prolungare la scadenza alla nuova conclusione della stagione.

Callejon Serie A